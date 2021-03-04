國外媒體CNBC專訪經濟部長王美花暢談台灣半導體的發展。王美花表示，中國用國家的力量來扶植半導體產業，確實會讓半導體產業的競爭加劇，由於台積電的先進製程帶起了很多產業鏈，目前來看台灣半導體的發展，「在可看見的未來是很有競爭力的」。

王美花5日出席部務會議前接受媒體採訪時表示，CNBC專訪主要是先談台灣的經濟表現、以及分享台灣的防疫表現。針對台灣半導體發展，王美花表示，經過20、30年的發展，現在半導體製造在全球非常受矚目，而台灣的先進製程帶起了很多產業鏈的發展，台灣的半導體產業有完整的供應鏈、人才、環境、以及高度的透明，以及保護智慧財產權。

由於各國缺少車用晶片，讓台灣的半導體產業又成為矚目焦點。王美花說，台灣廠商都能理解車用晶片短缺會影響汽車產業、進而影響全球經濟復甦，「我們很樂於跟大家合作，打造友善的供應關係」。因為車用晶片短缺，王美花坦言，近期收到來自各國的信，針對車用晶片的問題會一併處理，是否會再找業者來談，「後續討論，再對外說明」。

(工商 )