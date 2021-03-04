德國總理梅克爾(Merkel)周三在與地方首長開會至深夜後，對媒體表示，同意對新冠管制進行階段性鬆綁，但是增加了「緊急煞車」可能，在疫情失控時讓地方單位得以重啟管制。

周三公布的五階段計畫，從3月8日下周一起，將允許兩個家戶的至多5名人員聚會。部分商店包括書店和園藝中心得以重啟。

只要所屬地區過去七天內每10萬人口新增病例低於50人，則該區域內的零售商店得以開放；如果病例超過100人，則緊急煞車機制將生效，封鎖管制措施重新回到3月8日前的規定。

在階段的晚期，先是餐廳露台，然後博物館、戲院等，將允許有陰性證明的人進入；最後則是開放超過50人的露天聚會活動。

在周三的會議中，地方首長同意儘可能拉長第一劑疫苗與第二劑疫苗的接種時間，以便讓更多人能提前接種。目前德國僅有5%人口接受第一劑疫苗。

德國目前僅允許18~64歲民眾接種阿斯利康的AZ疫苗，導致接種進度低落。參與會議人士表示，預計德國的疫苗委員會將很快地決議，開放65歲以上民眾接種AZ疫苗。

(時報資訊)