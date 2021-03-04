台灣運彩總經理林博泰最近上張啟楷主持的《旗開得勝》，分享在他管理幾年中運彩由虧轉盈的經過，外型步入中年的他至今未婚，謙稱不敢叫「黃金單身漢」，只能叫「單身漢」，他還打趣表示在如今社會中，「婚姻可能是最大的博弈業」，令他沒結婚打算。

2008年台灣運彩開始推動，當林博泰接手管理後，才做出長紅業績，光是最近6年繳給國家體育發展基金就達200億台幣，台灣運彩在全世界排名也衝到第6名，功勞可歸總經理林博泰，回顧他學經歷可謂學霸，高中念台南一中，大學讀清大工業工程，原本看似跟運彩無關，卻因人生機會進入銀行，甚至是公益博奕產業。

台灣的運動彩券在全世界的排名已經衝到全世界第六名。（圖／旗開得勝）

20210303《旗開得勝》第116集 經理人必看！台灣運彩給他經營由虧轉盈！業績長紅秘訣竟是...| 台灣運彩總經理 林博泰

林博泰說，自己從小就喜歡數學，特別喜歡理解，反事都喜歡把它弄懂，反而不喜歡背書，認為數學「會者不難，難者不會」，當完預官後第一份工作是聯強的業務工程師，代理國外晶片進來賣到主機板，一年後報考台大商研所，之後就到金融業，後來被派投標規劃公益博奕，得標後就被指派繼續運作，便從公益彩券一路做起，後來又接下運動彩券。

談到神祕的公益博奕業，林博泰透露運彩中獎金額跟投注金額有關，至今中過最多的金額應該是一人得到1650萬，該人是買足球的正確比數，買了兩張各3萬元的彩券，共花了6萬元，最後漲了275倍，抱得千萬獎金回家，而林博泰起初就訂下一年500億的目標，之後業績果然節節高升，關於他至今未婚的原因、有無成家計畫，都在完整版《旗開得勝》揭露。

(中時新聞網)