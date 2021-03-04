藻礁公投連署可望在近日內突破50萬大關，也讓民進黨今昔立場改變成為外界關注焦點。對此，國民黨立委賴士葆昨(3日)在臉書寫下民進黨背棄環保的理念事件，包含2018年環保署副署長昧著專業良知投下關鍵性的一票、動員表決部隊在環評史上最黑暗的一日通過第三接收站的大潭藻礁案、1450抹黑、政府製作哏圖發布不正確的資訊；加上蘇貞昌認為，重大政策萬一因公投直接被民意否決，不需要負政治責任，令他忍不住說「令人駭然」。

賴士葆3日在臉書寫下，蔡政府推動非核家園始終就像在建構美麗的烏托邦，沒有告訴民眾為此要付上沉重的代價，非核必須增加燃煤機組會帶來空汙，不只是環境受到汙染，更嚴重的是國人用肺呼吸更多的排碳，讓肺癌成了台灣的新國病，且當初民眾反彈蘇澳燃煤電廠，改成天然氣液化接收站在千年藻礁的場域，甩鍋國民黨當初決定的，卻不提是在民進黨手上強行通過環評確定的。

不僅如此，賴士葆表示，如果非核是為了環保，那麼在藻礁區開發天然氣收站是傷害環保，這樣矛盾的雙重標準，只能說民進黨執政了就因而喪失理想，但環保人士自始至終堅守捍衛生態環境的理想，沒有改變，像是過去民進黨和環團人士並肩作戰，在環保議題上合作無間，有深厚的革命情感，但是拿到政權以後傷害環保的事件罄竹難書。

賴士葆舉例，第一，2018年的時候，環保署副署長為了讓深澳發電廠環差案闖關成功，昧著專業良知投下關鍵性的一票；第二，動員表決部隊在環評史上最黑暗的一日通過第三接收站的大潭藻礁案；第三，為了阻止珍愛藻礁公投，1450抹黑、抹紅環保人士；第四，政府製作哏圖發布不正確的資訊；他說，其實這些事情，環保人士點滴在心頭。

最後，賴士葆痛批，民進黨背棄環保的理念事件不可勝數，加上蘇貞昌認為，重大政策萬一被公投直接民意否決不需要負政治責任(亦即下台負責)，更是「令人駭然」。

(中時新聞網)