美國有線電視新聞網(CNN)3日報導，儘管美國官員與衛生專家不斷呼籲美國民眾接種新冠疫苗；但美國部分天主教主教確認為，由於嬌生疫苗使用的1980年代流產胎兒的細胞，故呼籲信徒在有其他替代選項時，不要施打嬌生單劑疫苗。

CNN指出，目前全美至少有6個天主教牧區已發布「道德警語」。因為嬌生疫苗使用的細胞，是採自1980年代流產胎兒組織並在實驗室培養出細胞。嬌生為美國第3支取得授權使用的疫苗。與輝瑞疫苗、莫德納疫苗不同，嬌生疫苗只需接種一劑即可，且可保存於一般冰箱溫度，從而易於運輸。

在嬌生疫苗取得緊急使用授權以前，部分天主教人員便從道德層面質疑嬌生疫苗。施打該款疫苗等於認同使用流產胎兒細胞於研究與生產過程。不過，美國天主教的做法與日前接受疫苗施打的教宗方濟各立場相異；當時，教宗聲明指出，「使用該款疫苗不等於認同流產」。

對此，阿拉巴馬大學伯明翰分校傳染病專家格普佛特（Paul Goepfert）表示，如民眾被提供嬌生疫苗，就不該說「我不要接受施打」。畢竟，如今情勢仍不容許人們對疫苗挑三揀四。

嬌生公司則在聲明中強調，「我們很榮幸能向全球介紹我們的新冠疫苗，並為終結疫情流行盡一份心力。本公司單劑疫苗使用非活化非傳染性腺病毒載體，與感冒病毒類似。疫苗中沒有胎兒組織」。「我們使用細胞株系統工程生產數萬劑疫苗，以供全球使用並滿足對疫苗的需求」。

不過，天主教主教會議已發布聲明，在沒有「道德上無可指責的疫苗選擇時」，施打嬌生疫苗在「道德上」可接受。有鑑於新冠肺炎在全球造成的苦難，「我們再次申明接種疫苗是有益於公共利益的慈善行為」。

醫療人員則建議，不論是輝瑞、莫德納還是嬌生疫苗，只要有就應該接種，以提供保護。千萬不要為了選擇特定疫苗或拒打某種疫苗，而拖延施打的時機。CNN指出，一般來說，醫療院所不會提供民眾指定施打的疫苗；不過，隨著選擇愈來愈多，部分地方可能會提供民眾選擇。

(中時新聞網)