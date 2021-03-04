走到門前，將臉正對鏡頭，「嗶」的一聲，大門應「臉」而開，歡迎來到刷臉時代。隨著人臉識別科技普及化，之後出門忘了攜帶鑰匙，在門前跺腳懊惱的場景，或將成為歷史記憶。

但是，這項現在看來高科技的應用技術，難免令人起疑，「刷臉」背後的技術安全保障值得信賴嗎？2021年2月3日，中國大陸官方也意識到了社會普遍焦慮，回應稱，全國人民代表大會常務委員會法制工作委員會將「就新技術新應用相關領域的個人信息保護問題進行深入研究論證，對個人信息保護法草案進行修改完善。」

而大陸官方此番說法，既可看作官方將針對人臉等科技識別技術制定更完整規範的訊號，也是緩解當前大陸民眾對一些場所安裝人臉識別是否安全的疑慮。

秀出臉蛋 行遍天下

近年來，極具先進指標的人臉識別技術，不斷的被安裝在人們的日常生活，不只在中國大陸，香港、台灣等地的街頭巷隅，都能輕易體驗這類刷臉科技帶來的生活便利性。舉凡台港民眾日常必需的銀行自動取款機（ATM），許多業者都已加裝「刷臉提款」服務，不需透過金融卡或手機，只要將臉頰湊近鏡頭即可領取鈔票。

不僅如此，台灣邁入高齡化社會，時常發生老年人走失情況。警方也仰賴人臉識別科技的進步，只要將「警用電腦『人臉』辨識系統」（M-Police）往當事人臉上一掃，便能快速確認走失的老年人，不須再透過層層抽絲剝繭。

不過，相比台港在使用刷臉科技的時間進程，作為數位科技使用最激進化、普及化的中國大陸，其刷臉技術的應用，早已普遍落地且大量頻繁使用。2017年9月1日，中國大陸知名第三方支付平台「支付寶」在肯德基旗下子餐廳推出刷臉支付，不需帶手機，只要秀出一張臉即可支付，這也是刷臉支付在全球的首次商用試點。

2018年12月，支付寶推陳出新，將刷臉支付獨立為另一手機App「蜻蜓」；2019年3月，大陸通訊軟體微信也跟進，推出刷臉支付「青蛙」，頗有「後有青蛙吃蜻蜓」兩相較勁的味道。此外，較為單純驗證身份功能的刷臉機制，更在大陸銀行、飯店、公司行號行之有年。也就是說，「刷臉」場景在中國大陸市場、社會已是家常便飯，且早早進入了大規模的應用階段。

科技探照 隱私卸防

然而，科技革新總是充滿了兩面性，在舊與新的交會之際，「新」的問題必然產生。隨刷臉技術在中國大陸鋪天蓋地而來，卻也讓有心人士不懷好意。像是陸媒《北京青年報》2019年9月曾披露，有商家在電子商務平台銷售人臉數據，數量達17萬條。令人惶恐的是，這17萬條涵蓋2,000人肖像，每人約有50張到100張照片，每張照片還搭配一份數據，包括人臉106處關鍵特徵，如眼睛、耳朵、鼻子、嘴巴等輪廓訊息，甚至標註了性別、情緒、顏值、是否配戴眼鏡等。

2019年8月初，安徽南斗星仿真機器人科技有限公司創始人兼CEO王峻向媒體爆料，他曾用自己幾年前製作的3D列印蠟像頭，騙過了支付寶人臉識別系統，成功買了一張從南京到寶華山的火車票。即便此案例純屬「示警」意味，但實際上在2020年10月，湖北省警方曾破獲一樁運用人臉識別來牟利的案件。據當地警方指出，不肖之徒透過受害者的自拍照，並利用照片活化技術，騙過微信人臉識別驗證，進而轉移受害者的帳戶餘額。

此外，莫以為人臉識別技術只在中國大陸「栽跟頭」。美國電商巨頭亞馬遜（Amazon）曾在2016年推出圖像識別的人工智慧系統——Rekognition。為了測試該系統辨識準確程度，美國民權聯盟（ACLU）將535名美國國會議員的臉部資料，與資料庫中2.5萬名犯罪者的臉部資料進行比對，結果顯示有 28位議員都是罪犯，也因此鬧出了技術性笑話。

透過這些案例，即能理解人臉辨識技術實屬高階的科技產物；但另一方面，人臉又不像其他生物識別特徵如聲音、指紋等具有封閉、可藏匿的性質。基本上，如全面使用人臉識別，就好比將自身的安全、隱私、財產等暴露於大街上，任人汲取、蒐集。

這也難怪中國大陸各地近期頻頻傳出，有社區在進行安裝人臉識別門禁系統時，遭到居民強力反對。許多居民頗為無奈表示：「人臉是自己的生物資訊，怎能隨意被人拿走，一旦洩露，造成的後果誰來承擔？」對照先前人臉識別技術不完善所衍生的違法案例來看，說明了大陸民眾的擔憂其來有自。中共官媒新華社、《人民日報》等也多次進行深入報導，探討「刷臉」在大陸為何存在極大的風險，將之形容為公民上街猶如「裸奔」，後果不堪設想。

要不要「臉」？全球難題

除此之外，人臉識別不只在中國大陸起了爭議。2019年11月，鐵路管理局耗費鉅資建置了「智慧型影像監控系統」，其中一項功能是人臉識別，並稱是為了預防犯罪所設。一旦黑名單上的通緝犯出現在車站，這套系統能即時通知站務員；不過該做法也引發了台灣社會爭議，台鐵隨即緊急宣佈，因各界對人臉識別及適法性存有疑慮，決定取消人臉識別功能。

又如2020年7月，正值新冠肺炎（COVID-19）疫情期間，國家冰球聯盟（NHL）為活絡比賽氣氛和紓緩財政壓力，宣佈將使用涵蓋眼膜、指紋、人臉檢測的生物識別系統，意圖在疫情期間，針對入館的職員、球員、球迷等進行身體狀況檢查，排除帶有病毒或是不遵守衛生規定的人們，藉此吸引球迷入場。但國家冰球聯盟做法，也引起了美國社會討論，多半認為聯盟此舉不妥當。

由此說明了人臉識別引起的爭議，並非局限在中國大陸。換言之，全球各地在走向科技智慧化的路程當中，「要不要『臉』」已是核心問題。換句話說，人們在享受科技便利性的同時，也在發問：如何守護我們的「人體密碼」？

而在聚焦人臉識別的安全維護議題層面上，中國大陸除了官媒、地方官員頻頻倡議之外，2020年底天津市人大常委會搶先一步祭出實際行動，提出了《天津市社會信用條例》，不僅是中國大陸首次公開禁止採集人臉識別資訊，還規範了該技術用途，以期保護當地居民隱私等權利。

雖然天津市的舉措頗有「試點」意味，但仍可看作中國大陸對未來執行生物識別資訊保護政策的具體摸索。主因在於，人臉識別的最大爭議，並非是科技技術本質的缺失，而是在於法規訂立、執法層次未與時俱進。即使實際案例所透露出來的問題，貌似指向技術未臻成熟，但若未有與時俱進的法制規範來加以管理，空有再前瞻的技術，也是枉然。

以人臉識別引領的科技智慧化風潮，既充滿著人性設計、便利生活等優勢，人們瞭解且感同身受；然而，同時卻有著侵犯隱私和資安風險的代價，必然在利弊權衡之間左支右絀。這不僅是中國大陸眼下面臨的治理挑戰，也是台灣乃至全世界都需及早省思的課題。

《多維TW》月刊064期

(中時新聞網)