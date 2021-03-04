高雄英迪格酒店4日下午法拍，一如市場預期，底價過高，無人投標而流標，香港商世邦魏理仕4日表示，高雄英迪格酒店流標，主要原因仍是底價過高，迫使潛在投資人卻步，因為，若以底價29.09億元來看，不含車位及一樓店面，以其房間數129間來推算，每房成本高達2,000萬元，對投資人而言是筆相當昂貴的投資，預期二拍或三拍價格，才有機會落到甜蜜點。

世邦魏理仕台灣企業及市場傳訊部門主管陳偉恩4日表示，綜觀高雄市旅遊客源，以本土客為大宗，也是主要支撐當地飯店營運的遊客類型，其實，高雄市對國際客的吸引力其實不小，以國際旅客造訪人次比例來看，高雄市觀光實力足以擠進全台前三大城市。

也因此，在過去幾年，吸引了不少知名的國際品牌進駐、搶灘高雄，包括洲際酒店集團（IHG）等，都傳出已著手與在地企業進行合作開發案，陳偉恩指出，無奈的是，受到疫情影響，全台飯店皆受到程度不一的衝擊，以國際觀光客為主客層的飯店業者，受到負面衝?相對嚴重。

陳偉恩表示，如果從高雄市飯店的住房率及房價來看，高雄市從2017年到2019年的過去3年，一般旅館平均住房率大概介於50％上下，2020年1至6月，疫情最甚時，跌至31％，然而，平均房價仍維持過去幾年來的水平，一般旅館約1,600元上下，一般觀光旅館3,500元上下，在疫情衝擊之下，房價向下修正不大，顯示飯店住房價格的支撐力足夠，當然，也有部份原因是旅館業者嚴格管控成本，以求營運韌性有關。

香港商世邦魏理仕台灣估價及諮詢部主管施甫學則說，屋齡已達30年的高雄中央公園英迪格酒店，以一拍底價29億990萬元宣告流標，究其主要原因，仍是底價過高，迫使潛在投資人望之卻步。

施甫學指出，如果以這個底價來分析，不含車位及一樓店面，以其房間數129間推算，每房成本高達2,000萬元，對投資人而言，是筆相當昂貴的投資，不過，以高雄英迪格目前產品定位為國際精品酒店，可創造房價及住房率來說，預期二拍或三拍的價格，應該有機會落到甜蜜點。

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