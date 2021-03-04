神腦全通路已轉型為全方位生活品牌，神腦4日宣布，3月攜手家電品牌Panasonic推出超級品牌月活動，超過40款智慧家電，包含空調、洗衣機、冰箱及各式生活小家電等，Panasonic針對指定商品獨家送好禮，神腦獨家再加碼實用小家電。

此外，購買Panasonic任一商品，登錄可抽PS5、65吋大電視、萬元吹風機三大好禮，來神腦全通路購物，註冊Pi拍錢包並首次付款，滿額最高送600 P幣回饋。

隨著5G應用愈發蓬勃，神腦致力為消費者提升家的品質，加速智慧家庭的布局，將既有的零售通路門店改裝為智慧家電體驗館，陳列多元家電，消費者可就近到神腦門市體驗洽詢。

神腦表示，與Panasonic聯手推出品牌月，超過40款生活家電，包含買氣最高的電視送紓壓震動筋絡按摩槍、溫水洗淨便座送濾水壺及手持風扇、Panasonic 6人份IH微電腦電子鍋、高效變頻IH電磁爐、32L雙溫控發酵電烤箱、奈米水離子吹風機。

近來氣溫逐漸升高，即將迎接夏季，Panasonic頂級旗艦型一對一變頻空調有ECONAVI智慧節能科技及nanoe X+G 健康科技，加上HOME IOT遠端遙控，透過手機超便利的Smart App，返家途中可以預先設定好溫度開啟冷氣，回家馬上就能享受舒適室溫，神腦提供早鳥好禮六選一，神腦額外加碼價值超過4,000元的雙重好禮，買空調享加購Dyson二合一涼風空氣清淨機萬元有找（原價13,900元，加購價9,999元）。

三月女王節到來，神腦推薦3款女神必備寶物，包括日本原裝進口「sakuyo 金盞花萃取（含葉黃素）軟膠囊」、全台唯一韓國原廠授權「Dr.DERMACH Im fine保濕補水小鯨魚面膜」及韓國年度熱銷保健品「大東紅蔘石榴飲及紅蔘野櫻莓飲」隨身小包裝。

為提供會員更便利的支付方式，神腦在品牌月與「Pi拍錢包」合作，註冊Pi拍錢包首次付款滿999元最高回饋送100 P幣，另於神腦全通路單筆消費滿10,000元加碼送500 P幣，等於最高享有600 P幣回饋。

(工商 )