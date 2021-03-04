1名8旬老翁在2013年5月與2018年8月胸部X光檢查時，都無明顯異常，但2018年10月進行低劑量電腦斷層健康檢查時，卻發現右肺毛玻璃狀陰影，經診療後確診為肺腺癌第1期。三峽恩主公醫院胸腔科主任游永惠醫師表示，肺癌已是國人癌症的第一殺手，除了肺癌是較為惡性不易治療外，早期症狀不明顯、不易發現也是原因之一，超過6成肺癌病人發現時已經是晚期。醫師建議，5種高危險人士可以考慮低劑量胸部電腦斷層（LDCT）檢查及追蹤，能提高偵測早期肺癌的機會，有效降低肺癌死亡率。

●什麼是低劑量電腦斷層？跟胸部Ｘ光有何不同？

游永惠醫師指出，曾收治1名50歲女性，本身就有定期做健康檢查的習慣，也都無異常，但在3年前透過低劑量電腦斷層檢查，發現左肺毛玻璃狀結節，9個月後進行追蹤電腦斷層檢查，左肺毛玻璃狀結節仍在，經醫院安排胸腔鏡手術切除，證實為早期肺癌。

50歲女患者胸部X光檢查無明顯異常(圖左)，但低劑量電腦斷層檢查(圖右)卻發現左肺毛玻璃狀結節，追蹤後為早期肺癌。(圖/恩主公醫院提供)

為何一般檢查找不出異常，低劑量電腦斷層卻會揪出問題？醫師解釋，低劑量電腦斷層術也是胸部電腦斷層術檢查的一種，但檢查時會將X光球管輸出的劑量降低，自然人體所接受的輻射量就會降低。傳統的胸部電腦斷層檢查輻射劑量約5～7mSv，而低劑量電腦斷層的輻射劑量為0.3～1.0 mSv，僅約為3～10張胸部X光片的輻射劑量。

但低劑量電腦斷層掃描，最小能夠發現0.3公分的病灶，並針對結節或是毛玻璃病變做定期監控，有助揪出早期肺癌。台大醫院研究團隊曾針對11177名非吸菸的高危險族群，進行低劑量電腦斷層掃描，結果檢測出罹患肺癌的比率是2.4％，其中是第一期的比例是94.8％。

恩主公醫院胸腔內科主任游永惠醫師提醒，生活上應減少接觸環境中的危險因子，包含二手菸、廚房油煙、空氣汙染、粉塵、多環芳香烴及金屬化合物等。(圖/恩主公醫院提供)

●不菸不酒也肺癌 醫:5種族群要注意

哪些族群應該考慮做低劑量電腦斷層篩檢呢？游永惠醫師表示，吸菸、長期暴露在二手菸環境、三等親內有肺癌病史，或本身有肺病史的族群、經常煮菜的家庭主婦、廚師、居住環境常屬空污的5種族群，會建議安排低劑量電腦斷層篩檢。

另外，醫師也提醒民眾在生活上應減少接觸環境中的危險因子，包含二手菸、廚房油煙、空氣汙染、粉塵、多環芳香烴及金屬化合物等，避免生活中環境致癌物的暴露，以減少肺癌對健康造成的威脅。

(中時新聞網)