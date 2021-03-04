聯名卡首度瞄準買房商。兆豐銀4日宣布攜手國內房地產代銷龍頭海悅，共同發行「海悅國際聯名卡」，這也是銀行業者首度瞄準購屋商機所推出的「購屋」聯名卡，最大的號召則為購屋者買預售屋的10％訂金，若使用該聯名卡付費，將可提供2％的現金回饋，同時也是國內金融業創舉；兆豐銀估算，以現行擁有超過120萬名海悅國際會員與計畫購屋的家庭客層為基底，預計未來發行量可望達5萬卡。

此外，兆豐銀還同步祭出全台最高的加油現金回饋，直至今年底，中油加油享5.5%回饋、全國則最高降1.2元。而透過聯名卡的每筆刷卡消費，除了可享國外1.4％、國內0.4％現金回饋無上限外，還能另外再捐贈0.1％的消費金額做公益，同時在與兆豐銀房貸往來期間，或申請電子帳單還可免年費。成為每個家庭必備的幸福神卡。

台灣購屋市場最常見的訂金行情為10萬元。兆豐銀主管指出，10萬元訂金刷聯名卡付費之後，將可回饋2,000元，同時2,000元亦為最高上限。

金融業在推信用卡促銷優惠時，所瞄準的日常生活開銷，除了常見的食、衣、行、育樂之外，現在兆豐銀首度將戰線拉到「住」的面向。兆豐銀主管指出，這是一張特別為『成家』打造的信用卡，倘若至海悅團隊代銷案場購屋，則可享訂金2％回饋或24期0利率「二擇一」優惠，甚至購屋後還可享有房貸與信貸專屬優惠利率。

在董事長張兆順的指示下，兆豐銀這二年來原本就積極衝刺消金業務，而去年兆豐銀信用卡、房貸業務雙雙都寫下新里程埤，信用卡突破百萬張，房貸則首度晉級國銀前十大，如今透過這張聯名卡的發行，把消費者買房付訂金、直至之後辦房貸、信貸等，再進而作成「一條鞭」買房金融服務的串連。

對此兆豐銀也特別指出，包括買房之後的家具家電購置，也在優惠範疇。入住前需要購買家電用品或家居量販物品，也有高達12家的3C及家居賣場，像是全國電子、燦坤、順發3C、特力屋、宜得利、歐德傢俱、詩肯柚木、生活工場、櫻花廚具這些全國知名連鎖店，甚至是家樂福、大潤發及愛買，通通都有分期優惠，無論要採買大額的3C家電或家具廚具，持卡人都可透過分期功能減輕負擔，享受免手續費且0利率的優惠。其他優惠還包括了推出預約家電清洗、居家清潔修繕、或是傢俱組裝等各類服務的「呼叫黃背心」平台居家服務，兆豐銀也將給予高達11%回饋。

(工商 )