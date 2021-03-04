原PO在臉書上分享異國婚姻的困難處。(圖擷取自靠北婆婆2.0)

桌球CP(couple的縮寫，指夫妻)福原愛與江宏傑甜蜜恩愛形象深植人心，如今傳出婚變消息震驚台日演藝圈、體育圈，更意外掀起異國婚姻討論話題。一名人妻在臉書上大吐苦水，表示自己遠嫁國外1年多，和婆婆同住屋簷下卻備感壓力，婆婆不但會擅自闖入她房間整理一番，還會亂丟她的收藏品，加上婆婆不願和自己溝通，讓她精神壓力大，「我在這個家幾乎沒有自治權」。

這名人妻今(4日)在臉書粉專「靠北婆婆2.0」上發文指出，她婚後便隨著先生遠嫁到陌生國家，至今1年多和婆婆仍有許多觀念上的差異，平時婆婆不願正眼和自己對視，也不太和自己講話，導致兩人無從溝通，「沒能跟她好好溝通各種事務，實在也是遺憾，無語造就更多的是精神壓力」。

人妻更指出，婆婆除了不重視她，還會亂丟她的收藏品。她在廚房、客廳放了自己的收藏品，還會被婆婆擅自收起，日前她在廚房放了一雙她覺得不錯的筷子，沒想到後來竟被莫名被弄斷，沒人道歉也沒人解釋發生什麼事。

之前更發生一件事，讓她徹底心碎，「我在這個家幾乎沒有自治權」，原來是某次假日她和丈夫外出旅遊，返家後回到房間看到幾個角落被婆婆擅自「整理」過，更將她的一些收藏品當做垃圾全丟棄，事後婆婆一句話也沒說，「連房間都要經歷她的審查」，種種舉動讓她精神壓力超大。

貼文發出後，不少網友心疼原PO遭遇，更建議她可以搬出去，「搬出去，婆婆不喜歡你，不要委屈了，你們搬出去住，婆婆會開心一點」、「和老公一起搬出去住吧！」不過也有人指出，發生這樣的情況老公是很重要的角色，「婚姻是有丈夫的疼愛、尊重，才會有地位」、「婚姻關係，丈夫才真的是關鍵！」

(中時新聞網)