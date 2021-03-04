平鎮高中連3年木棒聯賽晉級冠軍戰，將要挑戰隊史三連霸，今日對上高苑工商的比賽中，捕手張翔敲安帶動攻勢，同局外野手張宥鈞一支三壘打攻下分數，最後平鎮以2比0奪勝，兩人今年畢業後都有機會投入中職選秀。

張宥鈞因為清秀的外表被稱為「平鎮校草」，在去年黑豹旗就有意投入選秀，這次木棒聯賽表現也不錯，在加強重訓之後力量更可觀，今日5局上半補上三壘打，為平鎮添得保險分。他透露近一年來加強重量訓練，讓擊球距離變遠，「因為重訓做滿勤的，揮擊比較有力量，有變壯一點，體重多5、6公斤但外表看不出來，表示肌肉有增加，力量也變大了。」

張宥鈞去年進入U18培訓隊，當時成績表現不錯，讓他萌生選秀念頭，「當時有打出來，所以想要挑戰看看。」雖然今年因為疫情，有不少旅外選手回台灣投入中職，不過張宥鈞沒有因此卻步，「自己想要先進去職棒，做好該做的本分，沒有想太多。」

而平鎮捕手張翔守備功力佳，今日也是從他的安打開啟球隊攻勢，平鎮總教練吳柏宏認為張翔在高三有不錯的突破，過去大家對他的印象是守備功力好，如今長打能力也提升，是球隊的主戰捕手，「接球、阻殺、擋球都很有水準，張翔阻殺拿球動作短、傳球比較平有優勢。」

張翔透露平鎮畢業學長、現富邦悍將捕手戴培峰會回母校指導學弟，之前受他指導後擋球、接球、傳二壘的動作都更穩定了。吳柏宏點名陣中投手陳志杰、吳秉恩、野手張宥鈞、董子恩、捕手張翔等人都有機會投入選秀，不過張翔還在猶豫中，先看最後幾個盃賽的表現後再決定。

平鎮主戰捕手張翔守備功力佳，長打能力也提升，不過畢業後是否選秀還在考慮中。（學生棒聯提供）

(中時 )