湖山水庫10月間還在滿水位，呈現湖光山色。（周麗蘭攝）

淹沒區的小山丘因水位降低也裸露，可看見枯死的樹木。（周麗蘭攝）

滿水位時，小山丘是消失的。（周麗蘭攝）

久旱未雨，雲林縣湖山水庫去年從10月蓄水率100％，降至今（4日）56.2％，水位已降14公尺，湖山水庫管理中心昨起開始減供水給雲林、北嘉義、南彰化3萬公噸至1萬公噸，呼籲民眾節約用水。

目前的湖山水庫看起來像游泳池，水壩邊界淹沒在水體之下的黑石頭，裸露之後變成白色，水庫管理中心主任李炎任表示，白色石頭線剛好是滿水位線，白色石頭裸露程度剛好可看出減水量多少。

水庫右側淹沒區的小山丘也裸露，小山丘上的樹木枯死，但底部已長出綠草，顯示水位退去已一段時間。

湖山水庫去年（2020年）7月達成第三階段蓄滿，水位標高211.5公尺，滿水量5085萬公噸，日供應雲林20萬公噸民生用水、北嘉義10萬公噸、南彰化5公噸，占總蓄水量0.007％。

10月後滿水位下降，迄今雨量不多，位於南投縣竹山鎮桶頭的取水口已經3個月未進水，今（4日）蓄水量已降至56.2％，水位標高197.5公尺，已降低14公尺。

李炎任表示，為節約用水，3日起雲林20萬公噸供水減為17萬公噸、北嘉義10萬噸減為8萬公噸、南彰化5萬公噸減為4萬公噸。

李炎任表示，目前還沒有春雨跡象，梅雨季也不確定會有多少，以目前日供水量計算，估計只可撐到6月，請民眾愛護水資源，避免浪費用水。

(中時 )