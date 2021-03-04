由於隔夜那斯達克指數暴跌，日股投資人4日拋售軟銀（SoftBank）與迅銷（Fast Retailing）等權值類股，導致日經大失血，除跌破29000點外並創下一個月新低。日經225指數收28,930.11點，下跌628.99點，跌幅2.13%。東證股價指數收1,884.74點，下跌19.8點，跌幅1.04%。

三井住友資產管理(Sumitomo Mitsui DS Asset Management)表示，美公債殖利率有太多變數，也讓股市前景不明。

美公債殖利率上升，讓市場再度擔憂全球股市將受重挫。同時，投資人也在觀望，美聯準會稍晚談話不知會釋出何種訊息，包括長期貸款成本會不會增加等負面消息。

4日美股正式開盤前，E-迷你標普500期指(E-mini S&P)跌0.45%。同時，那指期貨盤也挫0.74%，同時來到兩個月新低。

大型權值股中，擁有Uniqlo品牌的服裝運營商迅銷，下跌5.45％，為跌幅最大的一檔，而軟銀跌5.19％，東京威力科創（Tokyo Electron）也跌2.43％。

消息指稱，軟銀所支持，專門提供產業供應鏈金融服務的英國Greensill Capital，在金援陸續斷炊下，3日傳出正準備要聲請破產外，並將出售旗下大部分業務，故軟銀才會重挫。

日立佐森（Hitachi Zosen）飆漲19.48％，因傳出已開發出技術含量高的固態電池。

理光 (Ricoh)暴漲15.51％，因為這家辦公設備製造商，宣布一項高達千億日圓約9.34美元的庫藏股計畫。

航運族群走高，川崎汽船(Kawasaki Kisen)漲5.99％，商船三井 (Mitsui O.S.K. Lines)漲3.55％，日本郵船(Nippon Yusen)漲2.76％。

(時報資訊)