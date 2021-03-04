投資人對美國債息升高仍感擔憂 ，美東時間周四凌晨美股主要指數期貨走跌，延續此前在一般交易時段的三大指數全面收黑的低迷走勢。

目前道瓊指數期貨跌0.1%，標普500指數期貨跌0.2%，那斯達克100指數期貨跌0.3%。

美國公債殖利率再度揚升嚇壞了投資人，周三華爾街股市重挫，標普500指數下跌1.3%，道瓊工業指數跌119點或0.38%，資金從科技股轉向經濟重啟受惠股為美股下檔帶來些許支撐。

受科技股下挫影響，那斯達克指數終場大跌2.7%，表現相對疲弱。那指料將連續第三周收黑，創下去年9月以來維持最長的周線連跌記錄。

在周三盤中，美國10年期公債殖利率急升逾8個基點，站上日高1.49%，之後雖略為回落，但仍守在高點附近。而上周美國10年期債息一度飆升至1.6%，使美股遭到血洗，並拖累全球股市崩跌。

BMO Wealth Management投資長Michael Stritch表示，一旦殖利率升破1.5%，肯定會對股市造成阻力，這將是投資人密切關注的焦點。

美國將在周四發布上周（截至2月27日）初次請領失業給付數據，可望讓投資人對正在復甦的經濟有進一步的了解。根據Dow Jones提出的預測調查，上周美國初次請領失業救濟金人數估將達到75萬人，高於前一周創下去年11月底以來新低的73萬人。

此外，量販店BJ's Wholesale Club與美國最大連鎖超市集團Kroger將在盤前公布財報，而博通（Broadcom）、好市多（Costco）與Gap將在盤後發布業績。

(時報資訊)