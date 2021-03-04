33歲吳姓男子上月底在菲律賓向大陸博弈公司求職，不料，他的雇傭合約卻遭轉賣3次，吳男甚至遭人限制自由與毆打，吳男本月1日在駐菲代表處粉絲專業私訊留言，表示自己遭到綁架，刑事局駐菲聯絡官立即通報菲國警方，2日順利將吳男救出，但現場並無發現任何嫌犯。

警方調查，吳男上月26日透過手機通訊軟體向大陸博弈公司求職，雙方談妥月薪5.6萬元人民幣，但隔日吳男就被帶往他處，將其合約以3.8萬元賣給另一間公司，接下來兩天吳男又被帶往另兩家公司，以3萬人民幣轉賣，共計被轉賣了3次，並遭到限制自由。警方研判，吳男可能因為擁有比較多的下線客戶，合約才會被博弈公司轉賣。

警方通報菲國警署反綁架總隊（AKG)，2日在帕拉納圭市一棟公寓救出吳男，發現現場並無人看守，吳男身上有些傷痕，在完成筆錄後目前已安全返家。

警方表示，近年來國人在菲國博弈產業工作人數日益增加，但菲國博弈公司良莠不齊，並非全部合法，不時傳出國人聲稱護照遭雇主非法扣留無法返國、未辦理合法工作簽證遭菲國移民局臨檢時扣押，或因勞資糾紛而致遭拘禁、無法出境等情形發生，統計這類案件被害人在2018年有11人、2019年有12人、去年有10人，提醒境外博弈暗藏許多無法預期的危險，民眾求職應格外謹慎小心。

(中時 )