以前所有連接氣瓶的管路皆裸露在外（左），這次設計將管路隱藏於背板（右）。（陳彩玲攝）

基隆市政府為確保外勤消防人員救災安全，提升搶救裝備器材性能，斥資1200萬元，採購空氣呼吸器裝備組。（陳彩玲攝）

基隆市政府為確保外勤消防人員救災安全，提升搶救裝備器材性能，斥資1200萬元，採購空氣呼吸器裝備組，其中氣瓶及背架採較輕量化設計，增加穿著舒適性，讓消防員在火場救災時多一份保障。

消防局長陳龍輝表示，第一線消防人員救災裝備器材的精良度不容忽視，完整的個人防護裝備是消防員最基本的救災需求，為強化應勤車輛及裝備器材，在保護市民的同時，也要確保救災安全，這次市府編列預算，購買200組空氣呼吸器裝備組，包含氣瓶、背架、擴音面罩、第二人救援面罩等，4日全面更新上線。

消防局指出，這次採購的空氣呼吸器裝備組，全套符合EN137 Type 2標準，同時具CE認證，其中氣瓶及背架採較輕量化設計，背架有三段可調式背板，可依消防人員身高調整背板高度，較符合人體工學，搖擺式腰帶設計，可更貼合臀部，增加消防人員穿著的舒適性。

不僅如此，更有特殊肩帶設計，可以增加呼吸器與消防衣摩擦係數，防止救災過程肩帶滑落，此外，以前所有連接氣瓶的管路皆裸露在外，這次設計將管路隱藏於背板，有效保護高壓及中壓管，免於外力破壞。

消防局說，這次新購的面罩可以與肺力閥快速結合，也有擴音功能，更隱藏四大優點，第一，本身配有全廣度面鏡，有效視野達到人眼全視界88％，重疊視野91％；第二，雙層氣密並具隱藏式不鏽鋼傳聲膜片；第三，擴音器採雙邊麥克風設計，能同時過濾呼吸聲及雜音功能，提高通話品質；第四，節電設計，如超過10分鐘未感應呼吸聲，於3次警報聲響後，便自動關機，當低電量警報聲響起，至少能再使用1小時，以利消防員應變。

(中時 )