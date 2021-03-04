福原愛和江宏傑5年跨國婚姻觸礁，各界震驚又惋惜。一名網友分享自己為愛赴日追櫻花妹的故事，原本愛得轟轟烈烈，但一樁樁現實的問題，卻讓兩人漸行漸遠、無話可說，最後妻子更絕情的帶著孩子與男友跑了，還逼迫他要支付高額的生活費，走投無路的他忍不住痛喊「這就是地獄，讓人生不如死」，最後只好狼狽逃回台灣。

一名男網友在臉書社團《靠北婚姻》上分享，在2004年與日本妻子相遇認識，當時只知道她很喜歡台灣，後來她來台灣留學，兩人便開始同居生活，直到2006年她的中文學習課程結束。當年還很年輕的他原以為兩人的感情，會隨著女生回國而斬斷，未料對方卻鼓勵他去日本發展而他也就放棄一切去日本重新開始。

男網友表示，當年愛得轟轟烈烈，一去日本就立刻登記結婚，而他因為語言能力與學歷受限，因此只能拿著配偶簽證在日本打工學日文，拚命讀書終於在半年內考到JLPT二級，進去夢寐以求學校讀書，而他在學校也一直都很努力保持著第一名的成績。

男網友指出，畢業後因工作搬去關東地區，這讓關西出身的妻子開始適應不良，每天鬱鬱寡歡，而他則因為剛出社會，常常過著社畜的生活，每天早上6點半出門直到半夜2點才回來，夫妻相處時間減少，兩人漸行漸遠、關係降到冰點。

男網友透露，妻子開始吵著要回關西生活，並告訴他想要一個小孩，結果懷孕後就順理成章的搬回關西，於是他只好辭掉喜歡的工作，隨著妻子搬回關西重新開始，而新公司與他的專業無關，讓他耗費許多精力建立人脈，而公司也經常派他去國外出差，每個月都要出國3周左右，就這樣飛來飛去三年，讓原本就有裂痕的感情破洞更大。

男網友表示，適應新職場已讓他用盡全力，無法對生活再付出更多，因此他自認唯一的補償就是好好賺錢，好不容易工作穩定下來，妻子緊接著提出要買房子，由於他這些年的薪水都上繳給妻子管理，便向其詢問兩人的存款，怎知對方竟說「沒有儲蓄、一毛錢都沒有。」而他驚嚇過度身體出問題、爆瘦23公斤。

男網友提到，當時他滿腦子都想著該如何挽救兩人的感情，但妻子卻不這麼想，每次他生病總是冷酷的對待他，然後對孩子發脾氣，兩人的夫妻關係有名無實，每天的對話只剩下零星幾個字。「後來她甚至只跟我談公司男同事或上司的事情，似乎只想讓我更痛苦」。

男網友忍無可忍攤牌後，對方先是裝做無法接受，後來便常常消失不見，兩人最後莫名開始分居生活，而分居幾個月後他突然收到法院傳票「請求婚姻費用。」他這才知道，原來日本夫妻分居時，收入高的一方要負擔收入低者的生活費，而妻子帶著孩子離開，根本不知道人去哪？也不知道是否跟別的男人跑了，但只要兩人的婚姻關係未解除，他就必須負擔這筆費用。

男網友也說，雖然他也聘用律師爭取自身權益，但法院最終仍判決，在對方同意離婚前，他必須每月給妻子9萬日幣的費用，直到孩子22歲為止。而他的房租一個月是8萬多、稅金也是8萬多，再加上這筆9萬的費用，上班族微薄的薪水已剩下零頭，而孩子也要看對方心情才有機會碰面。「現在我不敢想以後會怎麼樣，只能逃回台灣，大概最慘就是如此，可能她跟她男友最理想的結果就是這樣。」

男網友感嘆道：「我的戶頭沒有存款，年紀也沒法再重來一次，我也沒法像95%的日本男人一樣無視法律不付錢，因為我是外國人，我不能有不良紀錄。我背負的原罪讓我在生活上無法自由伸展，這就是逼人走上絕路的日本，這就是地獄，現在終於體會，活著生不如死的感覺。」

(中時新聞網)