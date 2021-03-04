彰化縣各鄉鎮市農會理監事選舉暨縣農會代表選舉，4日同步在各鄉鎮農會投開票，競爭最激烈田中鎮、北斗鎮、永靖鄉、鹿港鎮和二水鄉農會全翻盤，現任和代理總幹事掌握的理事席次、全被在野攻克，田中鎮農會職員張瑞欣挑戰成功，9席理事掌握5席，其餘總幹事遴選作業將進入第二輪，可能要到5月才能確定由誰擔任。

這次競爭激烈的田中鎮農會，因前總幹事曾昭英於2020年7月辦理退休，代表選舉投票率就衝高到87.51％，登記遴聘候選總幹事，現任農會的會務部主任張棨東代理總幹事，面臨農會輔導部主任辜怡甄和田中鎮農會職員張瑞欣挑戰，理事選舉出爐，確定了支持張瑞欣一方，掌握最多支持，贏得5個席次。

北斗鎮張桂連因2年後，即將屆齡退休，有意角逐者紛紛提前布局，提前倒戈，使得在野挑戰成功，現任張桂連只掌握兩個席次。

永靖鄉地方派系對立已久，現任總幹事林秀惠上次在驚滔駭浪中連任，這次面對聲稱「正義聯盟」的復仇聯盟聯手挑戰，儘管挑戰者登記資格不符，但8個席次都被對手掌握了，失去連任機會。

鹿港鎮農會現任總幹事紀呈聰、二水鄉農會總幹事蔡文琳也在挑戰派推出人員資格不符，沒有完成登記的情況下，仍失去優勢，9席理事中，只掌握到4席，是否在12日理事長選舉，能爭取1席之差，尚無法完全定論，不過一般認為，可能性不大。

各鄉市鎮農會的理事、監事名單出爐，緊接將在3月12日舉行理監事會議後，進行理事長、常務監事推選，以及總幹事遴聘作業，

北斗、永靖、鹿港、二水都完成總幹事登記都只有現任，挑戰派成功，總幹事遴選作業將進入第二輪，預計最快5月底前才能完成總幹事人事。

各鄉鎮農會代表將在24日推選縣農會理事、常務監事，待召開理事會後，再遴聘縣農會總幹事。

(中時 )