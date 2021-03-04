投信投顧公會理事長張錫4日出席媒體春酒時表示，台股將受惠半導體產業榮景以及5G龐大市場需求，今明兩年持續看好，但短線因上一波急漲將面臨良性的拉回整理走勢，護國神山台積電因持續掌握關鍵技術，基本面持續看俏，以本益比來看，今年700-750元都算是合理的價位。

張錫表示，台股短期盤勢受到之前半導體股漲勢過快的影響，修正一至兩周屬於健康的良性回檔修正，資金將逐步反應到其他非半導體產業上。伴隨第一季財報即將出爐，預期有基本面支撐的個股將會受到資金持續青睞，在資金行情尚未結束下，基本面有望將推升景氣行情向上，台股今明兩年都不看淡，預期高點可望在第四季上看萬八。

至於近期回檔修正的台積電，張錫認為近期只是短線的拉回整理，以本益比來看，今年700-750是合理價位，在半導體產業榮景持續下，台積電有堅實的基本面支撐，再加上5G的龐大市場需求，台股短線拉回都是中長線很好的布局機會。

(工商 )