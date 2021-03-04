福原愛與江宏傑的異國婚，因日本媒體曝光福原愛與一名高帥男在橫濱約會，並一同在飯店過夜的照片，驚爆危機。律師呂秋遠在臉書分享一名粉絲傳訊，該粉絲闡述堂妹結婚4年沒工作，在家帶2個小孩但只是「讓小孩活著」，生活就是「追劇、網購和閨蜜聚餐」，結果妹夫外遇了，想知道呂秋遠怎麼看。呂秋遠直指，婚姻契約裡，外遇就是外遇，該付的代價還是得付，不能說老婆不夠好，就可以在外面尋求安慰。

該名女粉絲指出，堂妹結婚近4年，懷孕後辭掉工作，專心在家帶2個孩子，但是帶的方式就是「讓孩子活著而已」；從未做過任何家事，也沒有做過飯，叫外送就好；要求先生每月付她2萬多個人零用錢，其他家裡的房貸、水電、民生用品、孩子學費都是她先生另外支付。

女粉絲說，身為堂姐，曾勸堂妹現代夫妻要一起分擔家計，不然就分擔家務，堂妹卻勃然大怒，讓女粉絲嘆「要她分擔家計家務，她就會說現在不是清朝，可是要男人付錢的時候，卻又一秒回到清朝」。

結果妹夫外遇了，女粉絲表示其實有一絲同情他，似乎也可以理解他出走的原因，但想聽聽呂秋遠精闢風趣又不失公正的看法。

呂秋遠稱這位粉絲是「大義滅親的堂姐」，呂表示，外遇不是罪該萬死，就是要付出點代價而已。婚姻是一種制度，在這個制度裡，必須對配偶忠誠，一旦違約，就不能主動解約，也得付出違約金。

外遇這種事，說對方不好，所以我才會外遇，這是沒意義的，呂秋遠說，外遇有錯在先，如果不要這段婚姻，就是得要他太太點頭才行，他太太要什麼，就給，如果他太太什麼都不要，只想繼續跟他在婚姻裡混著，爽爽過這樣的生活，他也只能含著眼淚帶著微笑接受。到了法院，提告離婚也是會輸的。

呂秋遠更勸堂姐，「每對夫妻，都有不為外人所知的秘密，是你永遠都不會知道的。這水很深，我怕你知道以後，會覺得自己莫名其妙淌入這攤渾水；還說「希望你不是他的紅粉知己，他們的家務事，你很容易會被遷怒，還是小心一點比較好。別人的婚變也一樣，媒體寫的東西，從來都不見得是真的」。

(中時新聞網)