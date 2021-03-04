國防醫學院李俊泰教育長與普力生化科技股份有限公司廖偉凱董事長於今（4）日簽署「產學防疫研發合作」，未來雙方將展開防疫研發合作，藉以提升國內醫療科技與產學研發創新，進一步強化防疫效能，照護全民健康。

李俊泰表示，本學院今年因應全球新冠肺炎疫情，除獲得科技部「防疫科學研究中心」研究計畫外，更持續與疾管署等防疫重點研發單位保持密切合作，其中預醫所與國衛院合作研發之新冠病毒治療性抗體及快篩試劑開發，均展現亮眼成果。今日在國防部軍醫局支持與指導下，走出校園與產業結合，這是很突破性的一步，也感謝普力生技公司對國軍防疫工作的支持。

普力生技公司有感於新冠肺炎疫情蔓延全球，影響民眾健康問題甚鉅，故積極研發「普力600二氧化氯抗菌錠」等防疫相關產品，除取得台灣藥品製程發明專利外，並通過美國FDA核准使用於環境清消，亦榮獲得衛服部頒發「協助傳染病防治貢獻卓越」獎章。

同時，普力生技公司為表達對國防醫學院預防醫學研究所研究團隊在執行防疫工作上的支持，特別捐贈「普力600二氧化氯抗菌錠」及研究設備乙批，以具體行動支持國軍各項防疫作為。同時，該產品業經國防醫學院實驗室針對抗新冠狀病毒實驗檢測結果達99.99%以上，除提供研究同仁環境清消另一項新利器外，亦大大表現普力生技公司對國家防疫工作盡一份心力之責任感。

未來期盼結合國防醫學院基礎醫學與臨床研究能量，加上普力生化科技公司生技研發產能，進行更多的實質交流與合作，發揮「一加一大於二」的效益。此次雙方簽署產學防疫研發合作，除了呼應世衛秘書長譚德塞日前(3/1)公開陳述「基本的公共衛生措施仍是因應疫情的基礎」，充分表達了預防勝於治療的最佳指導原則外，亦為軍民協力合作共同為國家「抗疫」之最佳典範。

(中時新聞網)