慧洋-KY(2637)今年2月合併營收10.42億元，年增23.41％；累計前2月合併營收21.69億元，年增17.15％。獲利部分，由於全球海運補貨動能強勁，2月營業利益2.33億元，年增704.03％，營業利益率約22％，稅前盈餘為1.81億元，相較去年同期轉虧為盈，每股稅前盈餘為0.24元。累計前2月稅前盈餘為3.73億元，每股稅前盈餘為0.50元。

公司指出，全球海運需求回補，繼貨櫃供不應求後，散裝航運亦進入補貨行情，大陸農曆年後復甦力道強勁，加上南美穀物出貨暢旺，帶動近期中小型運價船舶指數大漲，昨日輕便型指數（BHSI）已來到1091點，為近10年來首次突破千點，今年截至目前輕便型平均日租金約13,800美元，與去年同期平均約6,000美元相比，漲幅高達130％，目前慧洋旗下共有41艘Handy船舶及32艘Small Handy船舶，可望因此受惠。慧洋表示，開春以來散裝航運市場呈現淡季不淡的現象，可見今年需求面回補強勁，加上供給面經過一年整理，預期未來市場運力相對穩定，慧洋今年可望擺脫2020疫情陰霾。

船隊規劃上，3月中下旬預計再交付三艘新船，包括巴拿馬極限（Panamax）、輕便極限型（Supramax）、輕便型（Handy）各一艘，而二手船舶市場自去年下半年起交易市場活絡，慧洋亦將伺機處分現有船舶以提升船隊營運效率，累計最新船隊總數為135艘，平均船齡7年，穩坐國內散裝航運龍頭寶座。

從目前整體各國供需狀況與運價指數來看，慧洋樂觀預估市場熱度可望延續至今年第2季，第1季起即淡季不淡，帶動全年營收及獲利重回成長軌道。

(時報資訊)