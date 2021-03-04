由於去年2月基期較低，加上合併旭申計入營收，智伸科(4551)2月合併營收6.75億元，年增45.1％，累計前2月營收14.4億元，年增42.35％。智伸科表示，客戶缸內直噴引擎(GDI)、傳動系統AT/CVT/DCT等相關汽車零組件產品出拉貨持穩，汽車事業部的營收比重已攀升至正常水準。

智伸科1月營收創下新高，2月維持相對高檔，顯示車用晶片缺貨以及運輸受限狀況已經逐漸消退。公司汽車與醫療產品預期將是今年成長的主要來源，其中，汽車零組件營收則可望有高個位數百分比成長，動能來自全球車市復甦以及新專案(含油電混合與純電動車)貢獻，法人估計營收占比將高於2020年的20％。另外，新專案的帶動下，醫療產品的營收今年有望成長超過2成。

智伸科持續朝產能優化、產能利用率提升以及良率改善，提升獲利能力，法人估計今年獲利挑戰4成年增率。

(時報資訊)