大陸停止進口台灣鳳梨風波中，民進黨立委陳亭妃今開記者會，指控國民黨前主席朱立倫岳父高育仁的「21世紀基金會」於2011年與中國農業科學院簽約出資，在廈門成立「海峽現代農業院」，由農委會前主委孫明賢擔任基金會執行長，藉與中國大陸農業交流，輸出台灣農業技術與種苗；另位前主委陳保基擔任過該基金會兩岸農業顧問。對此，二十一世紀基金會發四點聲明嚴正否認、澄清，痛斥陳亭妃濫用言論免責權，為求表功，惡意抹黑在國際農業界備受尊崇的已故孫明賢博士，令人不齒。

二十一世紀基金會表示，在新任陸委會主委邱太三上任之際，蔡英文總統都說了，未來兩岸將走務實路線。邱太三也說，後疫情時代兩岸交流勢必恢復，「交流」不等於「通敵」，請陳亭妃不要拿出民進黨選舉抹黑抹紅的伎倆來指控非營利的民間團體、停止抹黑惡習。

基金會說，農民西進大陸是兩岸交流的結果，西進農民屬民進黨者亦所在多有，當中也有很多曾擔任官職的民進黨籍政治人物。台灣農民創業園設置目的在提供西進農民一個有規範、低風險的的經營環境讓台灣農民能夠避免因不熟悉大陸法令、市場，造成財物上的損失。孫前執行長擔任無給職顧問，是為保障西進農民權益，其自身與基金會皆未從兩岸農業交流中獲利，不容陳亭妃以「買辦」污名扭曲，況且基金會並無農業技術、種苗及相關專利，何來輸出台灣農業技術及作物品種的說法？

基金會指出，相關抹黑抹紅情節，過去十多年來，每到選舉就會被民進黨拿來惡意攻訐，不論基金會提出多少證據，事後也都證明根本子虛烏有，這次的鳳梨事件，為了轉移政府無能，更為求表功，陳亭妃身為立委不知監督政府，反而惡意抹黑抹紅在國際農業界備受尊崇的已故孫明賢博士，作法令人不齒！

近朱人士也表示，孫明賢是台大前農學院長，陳保基是孫教授的學生，也是台大教授，兩人僅是參與學術研討會，「辦研討會怎麼會是買辦？」那以後辦科技、經貿學術研討會，是不是也是科技買辦、經貿買辦？

該人士表示，民進黨為了轉移新南向失敗的焦點，污辱一個過世多年、關心台灣農業五十年的專業台大教授，記者會內容極盡胡扯之能事，令人不齒。

二十一世紀基金會聲明全文如下：

一、鳳梨外銷通路受阻，是民進黨執政無能的結果。陳亭妃委員不思考如何解決國內農業問題，反而濫用言論免責權，針對本會及本會孫前執行長進行沒有根據的抹黑指控，目的僅是為了轉移民進黨執政無能的焦點，本會嚴正譴責陳委員此種濫權指控。

二、本會並無農業技術、種苗及相關專利，何來輸出台灣農業技術及作物品種之論。孫明賢博士與陳保基博士，先後擔任我國農委會主委，兩人對於台灣的農業發展與農業人才培育貢獻卓著，陳委員不應以不實指控，損害兩人清譽！且孫明賢博士，已經於2018年初仙逝，孫博士投身農業發展超過五十年，在國際農業界備受推崇，故人已逝，如今卻還遭受陳委員惡意抹紅指控，請陳委員勿因政治操作，利用往生者無從辯駁的弱點，損害農業前輩清譽，本會定會為孫前執行長的名譽發聲。

三、農民西進大陸是兩岸交流下的結果，西進農民中屬民進黨者所在多有，亦不乏曾任官職者。初期農民西進單打獨鬥，因不熟悉大陸法令、市場與社會，進而遭受財務損失時有聽聞。孫前執行長受邀擔任「台灣農民創業園」顧問，正是希望台灣農民能在一個有規範且低風險的經營環境中安心生產。他生前一再主張兩岸農業單位應協商，保護西進農民勞動成果與智財權，這才是「台灣農民創業園」的真相。孫前執行長乃是西進農民的保護者，其自身與本會從未從兩岸農業交流中獲利，不容陳委員及民進黨以「買辦」污名扭曲。

四、有關本會與中國大陸進行農業交流事項，每逢選舉就被惡意人士作為抹紅污衊、新聞炒作的工具，本會不論在營運管理各方面，都與政府、政黨無涉，所有政策主張都本於專業。現在並非選舉期間，陳亭妃委員藉故重炒舊聞，渠等虛捏藉端之不實指控，是否為移轉執政黨鳳梨出口大陸受挫之社會關注，相信理性社會大眾自必有公評及正確判斷。

財團法人二十一世紀基金會 中華民國110年3月4日

(中時 )