受兩岸政治問題影響，今年陸生來台停招，教育部今（4）日下午對外說明，教育部政務次長劉孟奇表示，是否能照收陸生，端看大陸方面決定，去年4月9日大陸教育部片面宣布禁止陸生來台，導致台灣大專校院招收陸生政策全面停擺，我方非常歡迎陸生來台，盼招生恢復常軌。

高教司司長朱俊彰並指出，2月8日重啟境外生入境後，已核准201人來台，並有58名學生入境，最新統計截至3月2日為止，則是已有369人申請來台。

除了陸生來台受影響，疫情肆虐，我招收境外生政策也嚴重受到衝擊，日前更有華語獎學金學生發布聲明，盼盡速能來台就學。

國際及兩岸教育司司長李彥儀表示，華語獎學金學生人數方面，一批學生是109學年度沒有來台的， 並且申請的兩個月都集中在暑假期間，加總這些學生與108學年度申請來台者，人數約900多人，如果再與110學年度核定名額合併計算，共計有1200到1500人。對此劉孟奇則補充，這部分會持續與指揮中心確認，在確認檢疫量能後，評估再以專案方式開放。

至於港澳生，朱俊彰則說，近3年年均5000名港澳僑生到台灣就學，教育部110學年度開放的港澳僑生招生員額有27336人，有意來台就學者，可以藉由海外聯招會聯合分發管道，以及各大學第二次招生確定名額，依循相關招生平台來台。

(旺報 )