萬和宮董事長蕭清杰，期許今年西屯省親遶境活動圓滿成功。（萬和宮提供）

台中市登錄民俗文化資產3年1次萬和宮「老二媽西屯省親遶境」，今年將於4月24、25日兩天舉行。萬和宮董事長蕭清杰4日說，第一天晚上媽祖神像及神轎，將在老二媽出生地烈美堂駐駕過夜；200多年來將首度規畫遶經筏子溪以西地區，締造媽祖文化宗教之旅的新創舉。

萬和宮執事人員說，各界為籌備及迎接今年宗教文化盛會，4日上午萬和宮邀集負責策劃省親遶境的丹慶季媽祖會、西屯區里長，和老二媽經過及停駕的福德祠、宮廟等舉行座談，研商遶境路線及停駕地點與時間，各界紛表達對老二媽西屯省親遶境的高度期待。

蕭清杰指出，他於2021年5月到任至今，已參加過6次老二媽西屯省親遶境，每次均走完全程都有不同體驗，隨行信眾一次比一次多，沿途萬人空巷的盛況，感受到大家對媽祖的信仰，及宗教文化越來越重視；萬和宮召開座談會希凝聚共識做好規劃準備，希這項盛會辦的熱鬧且圓滿。

蕭清杰說，依照規劃老二媽西屯省親遶境，4月24日清晨6點45分舉行起駕典禮，7點30分出發，展開2天1夜省親遶境之旅；預計25日傍晚18時45回鑾安座。200多年來省親遶境未經過筏子溪以西地區，經當地13個里鄉親及民意一再反映，今年特安排聖二媽遶經溪西地區。

老二媽出生地烈美堂，以往受限地理環境，只能短暫停駕後到清靈宮等地駐駕過夜。如今烈美堂前庭及廣場已改善，決定第一天晚上老二媽及聖二媽神轎及神像，將在烈美堂駐駕過夜，讓老二媽省親遶境活動更具意義。

(中時 )