金門男子酒駕拒檢，在鵲山圓環旁自撞落網。（警方提供）

金門男子酒駕拒檢，在鵲山圓環旁自撞落網。（警方提供）

金門蔡姓男子深夜在伯玉路上開車，不但未開大燈，還忽快忽慢，看到警方攔檢又加速逃竄，結果在路旁自撞遭巡邏警網逮捕，酒測值竟高達1.38毫克，遠超最低標準的0.15毫克，除因數項違規重罰2萬4900元外，還被依公共危險罪嫌移送法辦。

警方調查，蔡姓男子在3日深夜23時25分許，開車行經伯玉路，因未開大燈且車速忽快忽慢，遭金城分局金城派出所巡邏員警盯上，立即趨前攔停。但蔡男拒絕停車受檢，加速往金湖方向逃竄。

警方火速由縣警局勤指中心調動線上巡邏警網圍捕，迄23時38分發現該車自撞於鵲山圓環旁路緣石，蔡男身上散發濃濃的酒味，酒測值竟高達1.38毫克。

警方查詢，蔡男當晚與友人聚飲到深夜，同伴看到他喝醉酒，也未加以勸導，任由他自行開車離去，精神恍惚下未開大燈就上路，看到巡邏員警，心虛情急下加速逃逸拒檢，但仍因車子失控自撞落網。

警方指出，蔡某被依公共危險罪嫌移送法移送外，還要吃上拒檢逃逸、逆向、危險駕車等多張罰單，罰款金額高達2萬4900元，真是損失慘重。

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(中時 )