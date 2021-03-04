寒舍董事長賴英里2018年被拍到與龍巖集團創辦人李世聰同遊日本，不倫戀當時轟動全台，未料交往2年傳出退回朋友的消息，恢復單身的賴英里也將生活重心轉往事業與家庭。

賴英里2016年淚送丈夫蔡辰洋最後一程，沉澱2年才有了新戀情，被媒體拍到與李世聰飛往日本約會，兩人搭著奢華列車「九州星號」，不時摟腰、拍臀和捏臉，互動宛如熱戀期情侶，聰里戀因此曝光。由於男方有家世，賴英里被指介入他人家庭，社會大眾幾乎不看好這段緣分，加上李世聰得了神經膠質細胞瘤，賴英里最終都不是家人，只能選擇離開，兩人於去年8月退回朋友。

李世聰、賴英里敵不過現實考量，2年多的感情畫下句點。（圖／中時資料照）

根據《鏡周刊》報導，賴英里情變後藉工作淡忘傷痛，幾乎每天都到寒舍艾麗開會，並挖角新血加入，企圖突破疫情重回以前蒸蒸日上的飯店業光景。身邊友人透露，賴英里與首任前夫生的兒子去年底從美返台，過年、情人節都在陪小孩，私下聊到李世聰都用「那個人」帶過，僅表示是朋友不願多談。

賴英里正在思考怎麼復甦飯店業。（圖／中時資料照）

60歲李世聰過往中風過，不適症狀一直沒有改善，進一步檢查才知道罹患神經膠質細胞瘤第四級，根據《三立新聞網》報導，龍巖集團表示，李世聰腦部手術後健康狀況良好，逐漸復原中；雖然他仍掛著龍巖總裁的身分，但已暗自安排女兒李凱莉出任董事長，才能放心對抗病魔。

(中時新聞網)