慶祝uTagGO會員突破100萬，遠通電收聯手7-ELEVEN的OPEN POINT熟客生態圈，即日起使用OPEN POINT點數也能兌換國道eTag儲值金，共有20點兌20元、50點兌50元兩種方案，兌換金額無上限。

根據統計，去年零售業營收「疫」外創高，突破3.8兆元，相關零售業的會員數也不斷增加。遠通電收表示，uTagGO結合創新的點數經濟概念，幫愛車族省荷包；特別選定是進入後疫情時代後，民眾累積、兌換點數相當頻繁的百貨、超商通路，讓會員透過平時消費累積點數後，有更多元的國道通行費支付方式。

uTagGO會員現除可用HAPPY GO點數兌換國道eTag儲值金外，即日起上OPEN POINT APP也能同步兌換。

遠通電收表示，uTagGO除鎖定通行、停車兩大需求外，更跨足旅遊產業，攜手KKday、遠東香格里拉國際大飯店祭好康，現在只要加入uTagGO會員，立即享有KKday專屬優惠碼95折優惠；遠東香格里拉台北、台南國際大飯店，各別推出不同限定專屬訂房專案，訂房成功入住後最高還可獲300點HAPPY GO點數，可直接兌換75元國道eTag儲值金。

(中時 )