美國市場主要客戶下單量增加，加上疫情影響，電商平台訂單出貨成長，而訂單平均單價又提升，雖逢春節假期，工作天數減少，聚陽（1477）2月合併營收18.06億元，仍較去年同期成長6.7%。

聚陽指出，依目前手中訂單出貨狀況來看，第一季營運可望淡季不淡，預估會有2位數成長。

依今年客戶下單量來看，聚陽分析，GAP、TARGET等美國市場主要客戶，至目前所下的訂單，增加幅度應有2成左右。另外，因疫情衝擊所帶來的電商平台增加的訂單量，預期也在7-10%。

除此之外，後疫情時代所牽動的全球紡纖供應鏈「大者恆大」趨勢，也讓聚陽2021的訂單量有成長；市場指出，服飾品牌廠一站式採購潮流下，聚陽是此一趨勢下的受惠廠商。

全球服飾消費市場，針對居家防疫而興起的運動、休閒、功能性等潮流，也讓聚陽手中訂單的平均單價（ASP)提升；聚陽預期，2021年獲利的成長力度，應會比營收成長幅度還大。

第一季的營運預期可淡季不淡，聚陽指出，成衣產業的傳統旺季都在下半年，加上今年東南亞生產線的產能也會在下半年陸續增加產能，預期，下半年的表現還會優於上半年。

聚陽已自結去年稅前每股獲利達12.36元，優於市場預期。展望2021年營運，法人認為，無論是訂單量、平均單價、產能，聚陽今年的金額或數量都會比去年提升及增加，可以預期聚陽2021年的營收獲利，都會比2020年好。

(工商 )