美國傳統基金會公佈2021年經濟自由度指數報告，其中將香港及澳門特別行政區剔出指數之列，不再進行獨立評分。傳統基金會指出，雖然這兩個特別行政區享有的經濟政策，在許多方面為當地居民帶來較大陸居民更多的經濟自由度，但近年的發展明確顯示，這些政策最終由大陸政府控制。

中國在2020年的指數排名107，評分58.4，較2020年103位及59.5的評分均有所下跌，得分下跌主要是因為其財政狀況下滑，2020年排名第二的香港，失去已保持25年的全球最自由經濟體地位，而澳門則排35名。

傳統基金會表示，在將來適當之時，香港及澳門經濟自由相關的發展，將會被考慮在對中國的評估之內。報告指出，在2021年的指數排名中，中國在40個亞太區國家中排行20名，整體評分低於區平均及全球平均。

2020年6月，中國在香港實施國家安全法，美國因此決定終止香港根據美國法律享有的特殊地位，並表示香港不再具有足夠的自治權，以支持其獲得相對於中國的區別對待。

財政司司長陳茂波對此表示，不同意基金會所指香港經濟政策由中央政府控制，並認為基金會在意識型態和政治上有偏見。

陳茂波指出，香港在一國兩制下，經濟的核心競爭力體現於資金、人才及資訊自由流通，而港元亦透過聯繫匯率與美元掛勾，具備法治和司法獨立。

(工商 )