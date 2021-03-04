林可彤上月迎接40歲生日。（星浪娛樂提供）

40歲名模林可彤和外商銀行副總裁武廣明（Tom）結婚4年，育有1子Adam，目前懷2胎，預產期在今年5月15日。她4日出席活動受訪，談及老公是美籍華僑，近期日本桌球天后福原愛和台灣桌球選手江宏傑異國婚變，她分享兩人出身不同文化背景，的確會有很多摩擦、要互相包容，她分享經營婚姻理念，認為不論國籍，要學習看到對方的好、耐性地體諒對方，找到方法溝通，期待對方做什麼要說，對方沒做到而生氣或丟出不好情緒。

林可彤和老公努力拼二胎，在Adam1歲半後決定用人工受孕，2年的時間做過2次人工受孕，認為最辛苦不是打排卵針、吃排卵藥，「每次開獎沒中，最難熬」，總會懷疑排卵期沒算準、行房時間錯誤、做完不能馬上洗澡等偏方，壓力不小，後來驚喜懷上，老公不忘體貼，像她孕期邁入30周，開始下背酸痛、睡眠品質不好，前幾天午休後，看見老公正在燉雞湯，要給她補補身，讓她深感窩心。

林可彤回想，當初以為帶小孩簡單，後來才知自己「太天真」，二胎即將出生，她也希望找好保姆幫忙。而相較第一胎沒忌口吃太多，第二胎控制得當，她減少跟朋友聚會，加上初期脹氣嚴重、寶寶吸收好，子宮很快就頂到胃，讓她胃口減少，七分飽就想吐，懷孕至今才胖5公斤，讓她樂喊「很划算」。本身愛運動的她，第一胎自然產復原快，6天後就能拉筋，聽說二胎會生更快，希望能順利自然產。

至於Adam知道自己要當哥哥，林可彤笑說「他當小霸王太久」，從起初很開心，後來開始「吃醋霸佔」，會故意踢媽媽、要媽媽背、陪睡覺等，還說「不要讓弟弟生出來，生出來我就吃掉、拿玩具打他」等恐怖話語，讓林可彤很擔心，不過偶爾也會突然變哥哥姿態，像是切水果時，會說「這個給媽媽，這個給弟弟」。

林可彤上月17日邁入40歲，林可彤超開心「我期待超久」，尤其20、30歲保養漂亮簡單，但40歲當媽媽後要持續活力、漂亮不易，「我不怕40，會讓身體狀態更好。我很愛自己的身體，養生、運動，這些努力年紀越大越明顯」，樂當要40歲後才能稱上的「美魔女」。林可彤和Lydia及Lucy主持podcast節目《聽老小姐的話》，節目邀請醫療、教育、婚姻經營專家分享，獲得不少網友回饋，目前每週一次錄3集，排到4月底後將閉關待產，忙碌工作節奏也讓她更懂運用時間。

林可彤目前懷二胎邁入30周。（星浪娛樂提供）

名模林可彤透過人工受孕懷二胎。（星浪娛樂提供）

林可彤4日出席活動。（百洛提供）

(中時 )