出道已40年的天王劉德華，今年9月將滿60歲的他，至今仍是老少通吃，人氣居高不下，甚至一年比一年還紅，在華人電影圈極具票房號召力，在大陸上映的港片中，冠軍跟亞軍都是他主演的，但在圈內地位如此崇高的劉德華，實際片酬讓人驚訝，低於許多大陸當代一線紅星，不含分紅還不到1億台幣，堪稱CP值超高。

劉德華最新作品《拆彈專家2》去年底在大陸上映，上映僅63天就逼近57億台幣票房，拿下港產片冠軍，緊接其後的是同為華仔主演的《掃毒2：天地對決》，其他作品也無一不創下票房紅盤，劉德華根本是票房保證，魅力不比年輕時差。

據《鏡週刊》報導，有大陸電影業界人士表示，儘管劉德華是無庸置疑的超級巨星，但他從不亂開片酬，除非合約有另外寫會給票房利潤分成，否則他的片酬約台幣8千6百萬到1億之間，如果是他本人擔任監製，例如《掃毒2：天地對決》，劉德華乾脆不拿片酬，只領票房分紅。

對比起許多大陸一線紅星甚至是新秀，例如鄧超、徐崢、黃渤等人，片酬早在幾年前就超過台幣1.7億，另外還收票房分紅，連與歐陽娜娜並稱「95後四小花旦」的19歲女星張子楓，片酬都要價8500萬台幣，而主演《唐人街探案》第1到三集的王寶強，光第三集片酬就拿了3.5億，也因此有導演跳出來表示請不起這些紅星們，盛傳《唐人街探案4》將由劉德華主演。

事實上劉德華作為華人天王，這些年比起片酬，他更看重演藝產業發展，尤其力挺電影圈到底，也很願意幫助優秀人才，投資不手軟，如讓葉德嫻拿下威尼斯影后的《桃姐》，當時許鞍華找資金陷入困難，劉德華一得知馬上掏錢成為投資者，還跳下來主演，才成就了這部好作品。

(中時新聞網)