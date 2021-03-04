瞄準高階電測機商機，牧德(3563)產品預計今年第2季通過認證，受惠於各項新興應用需求，PCB各廠積極擴產，牧德可望搭上主力客戶高階製程擴產需求，牧德董事長汪光夏表示，今年合併營收將拚雙位數成長。

受到農曆年長假工作天數較少影響，牧德科技2月合併營收約2億元，月減2.76%，年減9.85%，累計前2月合併營收為4.06億元，年減6.17%。

牧德表示，2月出貨以載板高端檢測設備產品為主，客戶需求持續加溫，展望審慎樂觀。

展望今年，牧德表示，瞄準60億元市場規模的高階電測機商機，公司產品預計今年第2季通過驗證，同時針對國際客戶需求，尋求銷售上的突破，並積極鎖定載板與硬板客戶需求，在AOI光學檢測設備上，牧德也配合客戶開發高精密檢測設備，因應客戶載板擴產需求，AVI外觀檢測設備上，則將開發無需人力複檢功能，與競爭對手拉開距離。

牧德2020年合併營收為23.97億元，營業毛利為15.19億元，合併毛利率為63.38%，稅後盈餘為6.6億元，每股盈餘為15.02元。

在5G、電動車與高速運算等各種應用的推波助瀾下，PCB需求轉強，HDI與IC載板供不應求，PCB廠紛紛提出擴產計畫與產業升級因應，牧德也積極爭取主力客戶高階製程的擴產需求，今年營運可望重返成長。

(時報資訊)