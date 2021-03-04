台中捷運綠線進入通車前最後階段，第二條捷運藍線也傳出新進展，台中市政府交通局4日將藍線綜合規畫報告書送交通部審議，將待核定後辦理後續作業。交通局指出，藍線沿台灣大道規畫，全長24.8公里將設置20座車站，預估總經費約1309億元，希望10年內能完成設計與招標、施工。

捷運藍線起自臨港路、經台灣大道穿越台中市區，並在市政府站與綠線共站交叉，之後再沿台灣大道行至建國路、新民街，終點為帝國糖廠台中營業所附近。交通局長葉昭甫表示，藍線於2018年獲中央核定可行性研究計畫，20座車站中有8座為高架、12座是地下車站，並在龍井規畫維修機廠。

交通局指出，報請交通部審議的綜合規畫報告與原可行性評估規畫內容稍有調整，站點也從原本的18站增至20站，主因2年籌畫期間、經邀集各單位溝通協調並舉辦3場公聽會後，為貼近民意及整體考量，將原本設計為地下化優化線型的沙鹿段改為高架化形式並增設1站，而原預留站則北移至沙鹿住宅區、藉以增加服務範圍。

交通局表示，原評估在西屯段是採高架化，後考量大肚山軌道坡度問題，規畫時決定改為地下形式並增設1站。此外，舊市區原民權路段設計是以優化線型，而為避免穿越民宅，除調整路線外，也透過類似台北捷運模式、以往東或往西分別在不同樓層搭車的「疊式線型」為設計，調整後可提高藍線營運效能。

交通局強調，此次提報的綜合規畫特別將物價基準從2015年調整至2020年，同時參考近年核定的捷運計畫與相關建設經費、依照近年台灣大道地價等進行評估，預估藍線總興建經費約1309億元。

葉昭甫強調，市府將積極爭取中央核定，之後辦理藍線用地取得、設計及施工等作業，藍線完工後將可串連海線雙港核心、形成台中捷運十字軸網。台中市府大力推動捷運，預計今年上半年召開藍線延伸線說明會，綠線延伸可行性研究已送行政院審查、機場捷運線也正辦理可行性研究。

(中時 )