台灣是一個多山的美麗島嶼，愛好登山者不少，然而令人遺憾的山難新聞也頻傳。熱愛登山的軟體工程師柯政祥發揮所長，以數位科技輔助讓登山更安全，成功開發登山APP「Hikingbook」，提供山友一站式整合服務，從登山前路線準備、登山中的離線定位以及安全回報機制，還有下山後的資訊共享，陪山友一起安全登山，讓山友都能紀錄下屬於自己獨一無二的「登山書」。

上線兩年、擁有十萬會員的Hikingbook，是成長快速的登山軟體公司，創辦人柯政祥本身是一位軟體工程師、也是資深山友，有感於台灣登山者眾，卻缺乏好用的登山APP，因此結合自己的專業與對山林的熱愛，著手開發登山APP，起初只供親朋好友使用，後來發現市場需求不小，萌生創業念頭。

2019年3月，柯政祥與廖妘甄兩位七年級生決定共同創業，Hikingbook正式成立公司，以打造創新、好用的登山軟體服務為宗旨，盼陪伴更多人輕鬆準備，安全登山，探索台灣世界級的山岳美景。

柯政祥表示，國內現有的登山APP大部分都是山友自己佛心開發，Hikingbook是少數成立的公司，提出更全面性的功能與強大服務，還有許多創新模式，打造厚實的市場競爭力。

以「陪你一起安全登山」為訴求的Hikingbook，提供登山前、中、後的一站式服務，山友在登山前可透過與專業教練諮詢，掌握自身體能，讓訓練更有效率，並藉由路線規劃助手，讓路線資訊、行程距離和高度變化一目了然，也能參考數萬筆的山友行程，協助做準備。

登山時，即便沒有網路，也能經由事先下載的資訊，查看詳細山路及地形變化，還有指定山下留守人的「安全守護」機制，即時更新當前位置，讓登山者和留守人都安心。而登山路經點也可以透過APP打卡拍照，紀錄每個登山軌跡。

完成登山後，Hikingbook提供同步行程到雲端的功能，讓山友備份下每次的行程紀錄，並分析每次登山的行程距離、爬升高度、下降高度等功能，為每次的登山留下完整的足跡，也能分享給其它山友參考。

Hikingbook功能完整實用。（圖／Hikingbook提供）

去（2020）年受到新冠肺炎疫情影響，難以踏出國門，帶動國旅風潮，許多人往山林跑得更勤，Hikingbook會員人數成長迅速，柯政祥預計今年Android版本正式上線提供下載後，將會帶來更多會員人數，公司也要加快腳步開拓更多功能，強化服務，帶給使用者更全面的便利性。

柯政祥指出，接下來產品開發的重點，將放在整合登山相關的服務，串連產業生態系供應商，持續往經營多角化的方向邁進，讓「陪你一起安全爬山」不只是口號，而是具體落實在每個環節之中。

柯政祥表示，Hikingbook立志提供台灣頂尖登山健行服務，共同打造更優質的戶外環境，希望缺乏登山經驗的新手透過APP協助，能在萬全準備之下上山、盡情探索山林之美，讓生命更加寬廣；登山老手多多分享經驗，讓登山的資訊內容更豐富。

Hikingbook的產品都有支援英文介面，已有來自日本、韓國、香港、馬來西亞等國際登山者下載使用，有超過萬筆來自世界各地的登山行程，已經成為台灣最大且紀錄最豐富的行程資料庫，未來希望「立足台灣、放眼國際」，進軍海外拓展更大規模市場，期則有一天能達到「登山零迷路」的美麗境界，人人都能「與山共好」，盡情徜徉山林。

(中時 )