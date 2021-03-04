民進黨立委林淑芬、劉建國、江永昌因表決萊豬跑票遭停權，無權選擇立法院新會期委員會，被分配到業務不熟悉的委員會，消息曝光後，掀起討論。前立委陳學聖今(4日)在臉書狠酸，民進黨竟然對林、劉兩位連根拔起，放到毫無關聯的委員會，分明就是連他們的專業也都否定，「難道是怕他們未來在藻礁粉紅風暴中又不乖了嗎？」

林淑芬、劉建國過去所屬衛環委員會，江永昌在財政委員會，而3人因被黨團停權，無權選擇新會期委員會，只能被動接受黨團安排。4日上午立院新會期委員會名單出爐，林淑芬改分配到外交國防委員會，劉建國及江永昌則雙雙被分配到司法法制委員會。

對此，陳學聖4日在臉書質疑，民進黨為處罰反萊豬跑票立委，硬是將林淑芬、劉建國從衛環委員會流放到其他冷門委員會，這種懲處，到底處罰到了誰？他也透露，雖然和林淑芬、劉建國委員分屬不同政黨，但在同事期間，也知道他們在衛環委員會是專業、認真的委員，甚至在修勞基法時，和民進黨中央有過重大衝突，所以這次跑票，也沒有感到太大意外。

陳學聖指出，只是沒想到民進黨的懲處，卻是如此是非不分，以他自身為例，在馬政府時代，也曾經因為一項重大法案，唯獨他一人違反府院黨意旨，被重重處罰停權一年，在那一年中無法行使黨權，所以無法競選黨團職務，不能選召委，但是黨內並沒有剝奪他的專業，仍然可以留在教育文化委員會，因為自己是專業、資深委員，可以有所發揮、貢獻。

如今3位跑票綠委卻被換到不同領域的委員會，陳學聖忍不住說，「看到民進黨如此對自己人痛下殺手，但對於重大涉案的黨友趙正宇，卻尊重他選擇，繼續留在交通委員會，這種雙標，不就是墮落嗎？」

(中時新聞網)