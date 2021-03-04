福原愛與江宏傑2人異國婚姻面臨嚴峻挑戰，日媒爆福原愛丟下江宏傑和小孩回日本，而江宏傑更被爆料，以不雅言語辱罵福原愛，甚至還有婆媳關係牽涉其中。對此，葉毓蘭在臉書發文直呼無法想像，「外表溫文陽光的江桑（江宏傑），會以這樣的語言對待自己的妻子」。

一直以來備受看好的台日異國婚姻，螢光幕前的樣子羨煞眾人，然近日卻被踢爆，福原愛及江宏傑2人陷婚姻危機，「福原愛偕高帥男子2人進入飯店一夜未出，江宏傑辱罵福原愛，江宏傑婆家與福原愛相處不愉快等一連串的爆料」，掀起了台日兩邊熱議。

對此，國民黨立法委員葉毓蘭今（4日）於臉書發文表示，晚上在半夢半醒間，彷彿聽到電視傳出，江宏傑與福原愛婚姻拉警報，且還是日媒跟拍的消息，醒來後看到頭版，才知道這段她一直以來看好的婚姻，已無法挽回了。

葉毓蘭還說，跨文化的婚姻本就不容易，如果媒體報導屬實，福原愛的遭遇，已經符合家暴的定義了，同時也大呼無法想像，「外表溫文陽光的江桑（江宏傑），會以這樣的語言對待自己的妻子」。

底下網友感嘆，「不太相信小傑（江宏傑）會這樣罵太太」、「相愛容易相處難」，更有網友質疑，「為了轉移焦點，大家不再看鳳梨？」

(中時新聞網)