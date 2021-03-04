新化區農會理監事改選結果，在野派包辦全部席次，變天已成定局，現任總幹事陳榮賢連任無望。（資料照片）

日前結束的農會會員代表選舉中，新化區農會挑戰派大勝拿下7成席次，前任總幹事林侑融（原名林麗文）將與現任總幹事陳榮賢3度對決，4日的理監事選舉中，林派推出的9席理事全上，變天已成定局，12日將確定3巨頭人選，林侑融可望回鍋總幹事，而大北門區的將軍、佳里區農會理監事選舉後均翻盤，現任總幹事吳明成、黃政村恐無法獲續聘，令人意外。

新化農會選舉向來激烈，林侑融與陳榮賢自2013年以來已經是第3度交手，第一次由林勝出，上屆則讓陳拿下，這次林侑融捲土重來，結合前代表會主席吳德強、現任常務監事鄭福榮，優勢盡顯，陳榮賢則轉而尋求與前理事長孫佳逸合作，有趣的是，孫擔任理事長時，林就是總幹事，派系間競爭值得玩味。

大北門區的將軍區、佳里區農會也出現意外局面，原本會員代表選舉出爐後預料將無懸念，沒想到理監事選舉結果跌破眾人眼鏡，因有4位理事候選人拿到同樣票數，必須抽籤決定其中3位，在這之前當權派以4比2席領先，沒想到籤運決定最後輸贏，3席竟全由在野派人馬中籤，選情丕變，當權派落居下風，這幾年推廣蘆筍等產業有成的績優總幹事吳明成恐中箭落馬；佳里區農會當權派也以1席敗下陣來，連帶設定的理事長人選都有變數。

新化、將軍、佳里區農會現任總幹事因選舉失利，恐無法獲得遴聘，3人對於選舉結果均表示尊重，也恭喜新當選的理監事，他們在農會服務的資歷都已經有30年以上，包括陳榮賢、吳明成都將申請退休，黃政村則仍在考慮。

(中時 )