貿易風書旅老闆娘林欣穎（中）和店長本多繁之（左）。（貿易風書旅提供／黃立杰南投傳真）

易風書旅不僅是每一位讀者正向交流的橋樑，更是林欣穎（右2）和本多繁之（右1）的造夢之地，精神讓人欽佩。（貿易風書旅提供／黃立杰南投傳真）

在埔里鎮中心中山路上，一間外觀清新明亮的書店「貿易風書旅」格外氣質出眾，這裡不僅可以靜下來閱讀，也能舒服「住」上一晚，蘊藏的是老闆娘林欣穎和店長本多繁之，將閱讀帶入生活的細膩盼望。

林欣穎表示，機緣之下她在日本神奈川工作過2年，萌生將住宿和閱讀結合的靈感，現在世界各地來的觀光客都喜歡到貿易風書旅體驗Airbnb。她打趣地說，一開始甚至想打造，一次只開放一位讀者專心和書對話對話的空間，不難發現，將她一本本書，視為重要的朋友，或是導師的存在。

林欣穎從小愛書成癡，本身的閱讀量和藏書十分豐富。她說，書店像是一個介質，讓人們在此交會，一本本集思廣益的好書，拓展讀者的生命；而在書店住下來，有點像是這幾年流行的說法「儀式感」，在長時間閱讀的過程，美好的世界、雀躍的的思緒翩然展開，在閱讀碎片化的時代，書店更是一個幻想、夢想的應許之地。

本多繁之，是林欣穎在日本認識的朋友，決定回台灣開書店，她也把本多找來工作。本多繁之說，他自己本就嚮往到海外工作，自己在日本原本攻讀法律，但職涯一直沒有明確方向，因此決定來台激發想像。但針對書店，他一直有個依稀可見的想像—書店可以是不同國籍民眾的橋樑，語言和文字對他來說沒有國界，「書」是深度對話的良好媒介。

兩人為埔里打造出造夢基地，小鎮因書店而多出亮點，書店則因小鎮充滿能量，兩人的精神更是與眾不同。有機會的朋友，不妨來這邊，體驗一場在隻字片語間穿梭的冒險。

(中時 )