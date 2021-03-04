針對近期發生的暴力案件，警政署發現都是由幫派不法利益所引發，為加強掃蕩黑道幫派勢力，不容黑道作亂，警政署自4日起舉辦「全國分區治安會議」，首日在刑事局召集北部警察機關，由署長陳家欽親自率領刑事局長等刑事業務幕僚參加，與各地縣市警察局長、刑警大隊長、分局長等，針對各地區幫派組織及打擊策略展開會議。

警政署表示，警方雖持續努力掃蕩黑道幫派，但不法分子的犯罪型態不斷改變，下手犯案的嫌犯往往僅是被教唆者，其背後潛藏的犯罪結構並未消滅，幕後首要分子仍逍遙法外，偵破個案僅治標不治本，恐將使暴力犯罪一再發生，影響警察威信及民眾信賴。

因此，警政署藉由「全國分區治安會議」，要求各警察機關全面盤點轄區幫派勢力，重新思考具體偵查策略，對於幫派暴力犯罪除了個案偵查及向上溯源外，應找出其組織賴以維生的行業及據點、整合各警察機關的團隊力量，結合第三方警政強力查緝、斷絕金流，澈底瓦解犯罪結構，展現警方維護治安決心。

(中時 )