台南市大學路、勝利路交叉路口處的成大紀念校門，為1956年慶祝工學院升格改制大學時所設，由已故成大建築系教授賀陳詞設計，台南市古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟及文化景觀審議會決議成功大學紀念校門登錄為歷史建築。

文資處指出，從現在來看，這座紀念校門建物標示該校取得光復校區土地前的校園範圍西側邊界（今勝利路）位置，在校園發展與城市變遷的互動過程，具有歷史意義；整體設計融合中國傳統語彙與西方現代建築美學特色，經審議會決議登錄為歷史建築。

紀念校門門洞類似西方凱旋門意象，底部以須彌座為其基座，基座上方高度及寬度比例為1：1.61，即所謂「黃金比例」；頂部則以如意形狀的雲朵紋裝飾，四周總數合計210朵，象徵大學自由學風。校門門楣上一側書寫校名，另一側則提上「窮理致知」校訓。此校門也是歷屆成大畢業冊經常出現的拍照地標，是許多畢業校友共同的記憶。

(中時 )