比起喜歡把成功掛在嘴邊炫耀，默默耕耘努力的人才是真正可敬的對手，搜狐網命理專欄公開，摩羯、金牛及天蠍座是3大最容易出黑馬的星座，行事低調內斂，卻內藏強大實力。

▍1.摩羯座：水面上只是冰山一角

冰冷的外表是摩羯座最成功的偽裝。四象為土的摩羯座做事穩重，認真負責，他們喜歡把每一件事都準備到有把握的階段，再著手去做。在土星的影響下，工作中的摩羯座會按部就班地打好基礎，他們非常清楚做事不可能一蹴可幾，只有穩紮穩打才能建成高樓大廈。

除此之外，土星還使得摩羯座非常有自治力，在他們的眼中，觸手可及的事業和成就才是最重要的東西，那些無法確定的情感，並不能給他們帶來足夠的安全感。而這種思維也是摩羯座主管的官祿宮造成的反射，腳踏實地做事加上堅持不懈的精神，讓摩羯座不成功都難。雖然摩羯座在職場上並沒有多麼的圓滑世故，但是他們沉穩內斂的性格更受到領導和前輩的喜愛，職位上的提升也會更加迅速。

▍2.金牛座：忽視只是不在乎

老實木訥的金牛座並不喜歡變動。在一個新環境中，大多數人會選擇活躍氣氛，盡快融入這個大家庭中，但是金牛座不會這樣。他們對於生活上的變動適應的時間比較長，在團體生活中金牛座總是那個默默無聞的人，這並不意味著金牛座會成為別人的墊腳石。

在金星守護下，金牛座對於金融方面有著敏銳的嗅覺，他們總是能夠準確的找到市場的走向，並且及時做出適合的調整。這樣的能力也與他們主管的財帛宮有著很大的關係。金牛座只是顯得很遲鈍，他們所忽視的其實是不願意耗費大量的時間，金牛座非常相信自己，強大的內心是他們能夠獨處的必備要素。

▍3.天蠍座：不善言辭但野心勃勃

野心勃勃的天蠍座主管著疾厄宮，這也是天蠍座慾望難以控制的原因。有慾望並不是一件壞事，正是因為有了自己的目標，才能在前進的路上勇往直前。工作或者生活中，天蠍座一旦設定好了目標，就會一直堅持下去，直到到達自己滿意的狀態。

在古典占星學中，天蠍座主管的火星有著強大的爆發力，火星帶給天蠍座好鬥的心理狀態，這都為天蠍座的逆襲提供了良好的基礎。而從現代占星學的角度看，代表著重生的冥王星，賦予了天蠍座置之死地而後生的決心。雖然天蠍座不善言辭，但是他們身體裡的爆發力不容小覷。

(中時新聞網)