國民黨主席江啟臣2日接受《路透》專訪，指「中國大陸是台灣面臨的主要威脅」。大陸國台辦昨晚半點名江回應「有關政黨和人士勿陷入民粹非理性對抗思維」，中廣董事長趙少康也嗆江拾人牙慧「跟民進黨屁股後面投國民黨幹嘛」。國民黨文傳會副主委鄭照新「還原訪談前後提問」表示，江談話重點，是面對緊張情勢應尋求和平對話，而非像執政黨藉對立鞏固支持，卻疏於採取有助緩和情勢的衝突解決或信心建立措施。

鄭照新說，他還原訪談前後提問，江啟臣受訪時先強調「親美和睦」的大方針後，路透記者再度以共機擾台為例詢問「你覺得中國大陸是最嚴重的威脅嗎？」時，江被動回應「是其中之一」，在區域情勢上，承認「是主要來源」，並呼籲應該採取和平對話路線，且強調「周邊威脅不會只有單一對象」。

鄭照新強調，江啟臣談話重點，是面對緊張情勢應尋求和平對話，而非像執政黨藉對立鞏固支持，但卻疏於採取有助緩和情勢的衝突解決或信心建立措施。相信通過進一步說明後，各方當理解江啟臣真意，不至於過度誤解。

(中時 )