截至2月26日的那一周，外資連兩周都在出脫日本持股，上周單周並創下自2020年10月初以來最大金額。這都要歸咎全球公債殖利率飆升，投資人開始思考股市是否有被高估之虞。
來自日本交易所正式數據，截至2月22日至26日，外資從交易所一共提了7012.4億日圓約65.5億美元，創下四個月來最多賣超金額的一周。
同時，賣超股票3811.6億日圓，也賣了3,201億日圓衍生性金融商品。
截至2月26日的那一周，日經下跌3.5％，東證指數跌3.3％，均創自2020年7月31日以來，最大單周跌幅。
過去幾周以來，由於市場擔心通膨上漲，將推進全球公債殖利率上升，也讓三心二意的投資人棄票抱債，並造成全球股市大跌。
上周，美國10年期公債殖利率一度觸及1.614％一年新高。
日本財務省表示，日本投資人上周賣了4,591億日圓的海外股票，同時也是連七周賣超。
(時報資訊)
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