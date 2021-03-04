方舟投資（Ark Invest）創辦人兼投資長、有「女股神」之稱的伍德（Cathie Wood）周三重申其看漲特斯拉與比特幣的立場，並警告數位錢包的發展將「摧毀」傳統銀行。

伍德在一場線上研討會上表示，儘管最近標普500指數下跌，但方舟旗下基金仍然「恰逢其時」，因投資人已經對估值與通膨升高的前景感到擔憂。

周三標普500指數收跌1.3%。在2月25日，由科技股為主的那斯達克指數暴跌3.5%，創下4個月來最大單日跌幅。兩項指數均在一月陷入震盪，但今年以來仍然上漲。

伍德表示，基於特斯拉在自動駕駛領域的領先地位，這檔占方舟創新基金（Ark Innovation fund）投資組合約10%的股票仍具吸引力。

儘管過去4周特斯拉股價下挫近20%，但在過去12個月仍然上漲了近345%。伍德表示：「我們對其自動駕駛策略的信心已經增強」。

此外，基於未來5年的預期成長率，像是Zoom與電視串流媒體平台Roku等在疫情期間股價大漲的公司也仍具吸引力。她表示，Zoom的股價「可能被低估」，而Roku與亞馬遜則將搶佔聯網電視市場的主導優勢。

伍德並表示，比特幣價格將隨著科技股繼續上漲，因為將有越來越多美國公司進行現金儲備的多元配置，並將加密貨幣納入資產負債表。例如特斯拉在2月初宣布已購買價值15億美元的比特幣，而Square也在2月底宣布在第四季加碼買進了1.7億美元比特幣。

她並表示，如果其他美國公司也跟進，比特幣價格可能上漲4萬～40萬美元。

根據coindesk報價，比特幣價格上漲0.84%，報50552.65美元，稍早前一度漲7.5%，報51,030美元。

(時報資訊)