鮮活果汁-KY(1256)(鮮活-KY)2月合併營收為新台幣1.74億元，較去年同期成長742.41％，累計1-2月合併營收6.44億元，年增率193.28％。

去年因新冠疫情，導致鮮活2月合併營收較前一年大幅減少，今年受惠疫情控制優於去年，雖2月適逢農曆春節假期，工作天數減少，仍推升2月合併營收為1.74億元，大幅成長742.41％，累計前2月合併營收6.44億元，年增率193.28％，隨著中國大陸手搖茶產業秩序重整，經濟規模持續擴大，通路布局完整與新產能逐漸發酵，第一季營收表現可期。

因大陸消費者對健康飲品需求提升，推動新式茶飲帶動中國現制茶飲市場規模加速成長，鮮活透過各地經銷商持續深化服務，加上與全國性連鎖餐飲、手搖茶飲系統等終端客戶的直接合作，通路布局完整，隨著新式茶飲市場需求成長，公司憑藉研發優勢，配合客戶所需，少量、多樣化生產，迎接夏日飲品旺季商機，新產能逐漸發酵可期。

(時報資訊)