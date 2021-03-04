黃偉哲四日下午前往超商感謝業者大量採購台南鳳梨挺農民。（台南市政府提供／程炳璋台南傳真）

台南市長黃偉哲4日下午前往安平區1家超商感謝業者大批採購台南鳳梨挺農民，對高雄攔河堰不支援供水台南的決定表達理解，他認為台灣現在水情嚴峻，高雄自給不足，台南市民要自立自強，開源節流。

台灣鳳梨禁銷大陸掀起認購熱潮，全家超商向台南市政府採購2500公斤鳳梨，未來在門市與網路電商平台販賣，黃偉哲4日前往超商感謝業者相挺台南農民。

正值南臺灣水情嚴峻，高雄攔河堰突然宣布溪水不支援台南，外界擔心台南水情勢必雪上加霜，黃偉哲表示，高雄與台南兩城市都在一日生活圈，了解高雄在本身用水不夠的前提下所作的決定。

提到高雄對台南的幫助，黃偉哲表示，高雄除了長期支援台南用水，每天數萬噸，台南有很多廢棄物、垃圾皆仰賴高雄焚燒。南化水庫的聯通管自己卻遭地方長期抗爭，台南與高雄雖為兄弟縣市，不能什麼事情都仰賴別人幫忙，彼此需各自努力。

黃偉哲表示，高雄的高屏溪有很充沛的水源、水量，台南有較大的水庫容量，兩方有很大的合作空間，他了解高雄現況，要台南市民自立自強，設法開源節流。

除了呼籲市民節約用水，黃偉哲提到開源部分是希望使用再生水、淡化海水，若真的不夠用，再開鑿地下水。

對於行銷鳳梨，農民擔心是短期熱潮，熱潮一過仍存在滯銷問題。黃偉哲認為農產品市場不能靠一時熱情，品質才是長久之計，他對台南水果品質深具信心，只要先建立好產銷秩序，將市場銷路分散到各地，明年產季就不用擔心。

(中時 )