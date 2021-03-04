美國智庫傳統基金會（Heritage Foundation）發布《2021經濟自由度指數》（2021 Index of Economic Freedom），我國在184個經濟體中排名第6名，較去年大幅進步5名，是該指標發布27年以來，台灣獲得最佳的成績。國發會4日表示，特別是在廉能政府、租稅負擔、財政健全等項目，分數均成長，顯示我政府在推動經濟自由開放的成果及提升廉能政府與司法效能的努力，受到國際社會的肯定。

國發會說明，經濟自由度指數是以「法律制度、政府規模、監管效率及市場開放4大面向，以及「財產權、司法效能、廉能政府、租稅負擔、政府支出、財政健全、經商自由、勞動自由、貨幣自由、貿易自由、投資自由及金融自由」12項指標進行評比。今年我國總體得分為78.6，較去年進步1.5分，超過全球平均得分61.6分及亞太地區平均得分60.2分；12項指標中，共有8項指標得分較去年進步。

綜觀2021年排名，由新加坡奪冠，得分89.7；紐西蘭第二，得分83.9；澳洲第三，得分82.4；瑞士第四，得分81.9；愛爾蘭第五，得分81.4。而日本排名23名、韓國24名、中國大陸107名，而香港今年首度未被列入排名，2020年香港名列第2名。該報告特別指出，香港、澳門近年的發展顯示最終受到北京政策的控制，因此其發展被視為與中國大陸一體，故不再單獨列出。

(工商 )